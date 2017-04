Vull pensar, i crec que amb bons fonaments que determinats comportaments han marxat per no tornar. No solament per l’escarment que suposen aquestes accions judicials, amb les corresponents sentències, sinó per haver posat mesures de supervisió i control que abans no existien o no es feien servir. No em puc imaginar determinades operacions, sense les barreres dels supervisors de torn: siguin secretaris municipals, interventors o tècnics en els diferents àmbits d’actuació: arquitectes, enginyers, etc. Això pel que fa ajuntaments, però similars nivells professionals, existeixen en les conselleries de les CCAA, o en els ministeris del govern central.