Una intervenció tranquil.la, pausada, reflexiva, demostrant un bon coneixement de les aspiracions del PSC i de la majoria dels catalans per obtenir un respecte i reconeixement per part del Govern central, com per poder tancar una etapa de les més conflictives de la nostra història. Va reconèixer Catalunya com una nació, en un Estat, nació de nacions, però va reivindicar la importància dels militants a l’hora de referendar les grans decisions del partit, de cara el present i futur, i finalment es va reivindicar com hereu dels grans principis del socialisme democràtic. Tots dempeus vàrem tancar un acte, com els d’abans. Un acte que ens va fer retrocedir vint o trenta anys enrere, quan no havíem patit les destrosses dels darrers anys. Les ferides del maleït Comitè Federal, no s’han curat, i la gent no ha perdonat els seus autors. No s’entenen les maniobres prèvies de fer plegar la meitat de l’executiva federal, i encara menys, portar a terme una mena de cop d’estat intern per defenestrar un Secretari General, elegit per la militància. Si algú creia que el temps ho curaria, s’ha equivocat.