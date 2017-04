Per respecte als milions de ciutadans, sotmesos a la tirania de la dictadura franquista, que varen / vàrem lluitar per aconseguir plasmar en la Constitució, tots aquells anhels pels quals tant havíem batallat, no es pot ara, tirar per terra tot l’aconseguit, i endinsar-nos en una insòlita i estrafolària aventura, cap un objectiu inabastable. Com tampoc és acceptable menysprear les més àmplies cotes d’autonomia , aconseguides per Catalunya, en els darrers segles, per seguir un incert camí cap una Itaca inexistent.