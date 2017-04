MIL ANYS, EN 25 MINUTS.

Si ens hem de creure la història , modificada, o directament inventada pels nacionalistes catalans, ja en temps del president Pujol; Catalunya hauria complert el mil·lenari ,fa una vintena d’anys. Ho dic, com introducció al comentari sobre la nova visita del President Puigdemont, als Estats Units d’Amèrica ( EUA).

Aquesta vegada el viatge estava emmarcat pel secretisme, total i absolut, seguint el guió d’algun agent o agència de seguretat, propera a Mortadelo i Filemón. El motiu era que ningú podés espatllar la visita concertada amb l’ex president Jimmy Carter, per poder-li explicar, en viu i en directe, els passos donats pel procés sobiranista, i el guió que volen seguir per a la desconnexió d’Espanya, mitjançant un Referèndum d’autodeterminació.

Ningú ens ha explicat el perquè d’aquesta visita, ni les sortides aportades, vista la gran repercussió que ha tingut en tots els mitjans de comunicació mundials. Però, anant més al detall, hem pogut saber que l’entrevista va durar exactament 25 minuts. Es a dir, que en 25’ calia resumir 1.000 anys d’història, i les vicissituds dels darrers anys per poder esdevenir independents d’Espanya, malgrat els partits impulsors no disposin d’una majoria de vots, ni dels dos terços de la Cambra catalana, indispensable per prendre grans decisions, ni donar compliment a la Constitució espanyola, etc, etc.

M’hagués agradat veure la cara de l’ex president, a la vista d’una explicació tant reduïda, tant complicada i especial, com la de carregar-se totes les lleis vigents, per endinsar-se cap a “terres ignotes” per intentar arribar a la Itaca somiada. No sabem la opinió del president Carter perquè no hi ha hagut comunicat oficial. Bé, ni oficial ni oficiós, i per tant, no tinc clar si ha valgut la pena la inversió feta en el viatge que hem pagat tots els catalans.

I parlant de pagar, tampoc estem segurs de no haver pagat per obtenir l’entrevista. Ho dic perquè en el passat el president Pujol en va pagar per fer-se la foto amb l’Alcalde de Nova York, i amb alguna altra figura destacada d’aquell país, com a via per aconseguir autobombo propi. Cal saber que una via de finançament de campanyes electorals és la de fotos instantànies amb personalitats polítiques, les quals entre reunió i reunió, perden 8 o 10 minuts per fer-se’n amb gent disposada a pagar uns milers de dòlars, per poder-la penjar al rebedor de casa, o en el Palau de la Generalitat.

No tenim constància de que s’hagi pagat per aquesta entrevista, però tampoc no en tenim cap seguretat del contrari. Ja m’imagino que no seria amb un taló de la Generalitat, però podria ser una donació a la Fundació de l’ex President, feta per alguna entitat o empresa propera. En qualsevol cas, anem veient com el procés sobiranista té un guió internacional que provoca vergonya aliena. I és que coneixent el Conseller Romeva, i una de les seves mans dretes, Maria Badia, ex eurodiputada socialista, no ens estranya res. Bé han de justificar el seu sou, i qualsevol contacte familiar , d’amistat o de diari, pot motivar desplaçaments d’alts càrrecs del govern per anar a buscar aliats externs, ni que siguin congressistes que neguin el canvi climàtic, i puguin fer acudits , tant intel·ligents com el que foren els “pets dels dinosaures” els que varen provocar la seva extinció.

En fi, ànims i que no parin els viatges , a falta de feina de despatx, perquè els dies passen i en algun moment algú haurà de reconèixer que ja no es poden donar més voltes de nòria ni pedalar més en bicicleta estàtica. Veuran que tanta feina no porta enlloc. En tornarem a parlar d’aquí tres mesos. Però vaja, fer un llarg viatge per explicar en 25 minuts la nostra història mil.lenària, i un procés sobiranista que ha donat més voltes que el rellotge de la catedral , té el seu mèrit.