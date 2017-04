I pagant un altre, res havia de parar l’ambició ni els ànims de grandesa. Les conselleries no es podien concentrar en un sol lloc, sinó , repartides per tota la capital. I a falta d’edificis cedits, o comprats, si calia es llogaven a preu d’or, con tal se’n podés disposar de manera ràpida i ostentosa. Només cal recordar el Palau de Mar, seu de la Conselleria de Benestar Social, amb un lloguer d’un milió de pessetes diàries, d’aquells temps ( sis mil euros/ dia). No es va voler ni pensar un instant ,en aprofitar el tancament de grans casernes militars , en diferents indrets de Barcelona, per posar-hi totes les conselleries. Un estat no és una autonomia, i el seu poder s’ha via de veure en les seves seus. I en els immensos despatxos dels consellers, i amb les flotes de vehicles oficials, així com amb els gabinets de protocol, premsa, etc.