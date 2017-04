La preservació de tota la documentació municipal, ha estat una de les prioritats dels governs municipals, des del 79 fins ara, i és lògic incrementar-la en aquella que pugui ser d’interès per a les generacions futures. Es per aquest motiu que faig entrega d’aquest Fons Documental, amb la petició de ser dipositat a l’Arxiu Comarcal del Berguedà, on tindrà espai adient, i facilitats per ser preservat , ordenat i consultat per qui li pugui interessar.