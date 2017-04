Avui, plorem la seva mort, i tenim el cor oprimit pel futur del seu fill Miquel, que no tindrà la mare que tant estimava ,al seu costat. Però, com socialistes, avui mostrem al món una de les nostres militants més actives, compromeses, i exemplars. Coherent, i valenta en la defensa de les seves idees, posant sempre per davant, l’interès del país. Una dona d’Estat, que no es va doblegar davant de res ni de ningú. Que ens serveixi d’exemple la seva trajectòria i passi al nostre llegat, de persones il·lustres i representatives de com volem siguin els nostres dirigents.