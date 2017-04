En fi, ha aparegut un nou cas, Lluís Llach, similar al de l’ex jutge Santi Vidal, en el qual alguns parlen més del compte, de com es voldria actuar, en cas d’incompliment de les ordres del govern de la Generalitat, situat fora de la legalitat, constitucional. Es a dir, hem passat dels somriures, a les males arts, i amenaces. Que ningú dubti, de properes i més sonores, sortides de to, degut al nerviosisme del promès referèndum unilateral, que ningú veu possible ni viable. No existeix cens electoral fiable, no hi ha acord sobre vot per correu, no hi ha cens dels catalans , fora del país ( uns 240.000 ), no hi ha acord amb ajuntaments, ni en matèria de locals, etc. Però és que tampoc hi ha Junta Electoral Central, ni juntes de zona, ni possibilitat de sorteig de membres de meses electorals ( 8.141 meses a tot Catalunya) que necessiten prop de 74.000 ciutadans, entre oficials i substituts...Bé, és important demanar el retorn als somriures, i procurar mantenir la calma, reclamant diàleg a les dues parts, per evitar mals majors.