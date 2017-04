Son molts els conductors del poble que s’han queixat d’aquesta manera d’estacionar el Bus, per carregar o descarregar els passatgers. L’indret de la Parada és suficient ampli si el conductor posa una part del vehicle, en el Camí del Cementiri, i no tot just a La Parada. Podem resoldre el problema amb un parell de maniobres elementals, i tots hi guanyarem en comoditat i seguretat.