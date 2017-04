Que els documents constitueixen un conjunt de més de 12.000 documents, de molt diversa índole, dels anys 1972 al 2017, format per les activitats dutes a terme a Suïssa, en tant que co-president de Casa Nostra a Berna, també com a redactor de la revista Plançó ( òrgan dels casals catalans), i membre fundador de l’Assemblea de Catalunya a Suïssa, i iniciador d’un grup socialista, en aquell país. El fons documental comprèn també tota l’activitat duta a terme en tant que Regidor ( 1979- 1991) i com Alcalde ( 1991 - ...) de Borredà. Aplega també documentació en tant que militant del PSC, i dirigent a la comarca del Berguedà i a la Catalunya Central. Finalment, una part molt important del fons, està constituït per la documentació procedent de l’activitat en tant que Diputat al Parlament de Catalunya pel PSC, durant 4 legislatures. En document annex s’incorpora una descripció breu dels documents esmentats.