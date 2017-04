Ha triat un mes d’abril per la significació que han tingut els mesos d’abril en la seva vida personal. Un mes d’abril de 1972 va emigrar a Berna( Suïssa ) per anar a treballar i estudiar. Un mes d’abril de 1979, retornà de Suïssa per ser cap de llista a les primeres eleccions municipals , en les quals va ser elegit Regidor de Borredà i un mes d’abril de 1991, va ser elegit Alcalde de Borredà, i avui, 24 d’abril de 2017, porta 38 anys a l’Ajuntament de Borredà, i juntament amb els 7 a Suïssa, vol dir que l’Arxiu donat suposa tota una trajectòria de 45 anys.