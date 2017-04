Just a l’inici de la campanya de les Primàries del PSOE per elegir Secretari General, faig pública la meva decisió d’avalar la candidatura de Pedro Sánchez. Ho faig per convicció de ser la millor opció, i per haver descartat les altres dues candidatures. La de Patxi López, per no considerar-lo capaç d’engrescar la militància pròpia i no tenir prou tirada popular com per esdevenir un bon candidat a la presidència del govern. Li reconec la preparació i vàlua personal, a més d’una valentia , més que demostrada, en els durs anys de terrorisme al País Basc. Només per això sol, forma part de la nostra història col·lectiva, però , ara i aquí, no el veig amb aquesta doble vessant de lideratge que els socialistes necessitem, a nivell intern i extern, per sortir de la crisis en la que estem ficats, des de fa uns quants anys.