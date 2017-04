El mateix estil fan servir un bon nombre de representants polítics de Podemos, en una mena d’escalada per veure qui la diu més grossa. Es una via per ocupar espai en els mitjans de comunicació, i l’han anat perfeccionant fins extrems insuportables pels qui no combreguem amb aquestes maneres de fer i actuar.

I el preocupant és l’extensió del fenomen, cap ajuntaments, diputacions, parlaments autonòmics,...i mitjans de comunicació, en general. Només cal sintonitzar algun canal de tertúlies, o debats, per veure la impossibilitat de seguir-los. S’ha fet habitual, impedir parlar a la part contrària, fent ús d’interrupcions constants, elevacions de veu, fins extrems increïbles, i ostentació de formes mal educades, per intentar guanyar la partida.

Creuen tenir la raó els qui més criden, i no els qui més bons arguments presenten, de manera que s’imposen els prepotents per damunt dels prudents. Aquesta escalada no tindrà fàcil final, vist com van les coses, però s’ha de parar. Mal exemple donen als ciutadans , els encarregats de defensar-los. Toca reclamar una moderació de les formes, i retornar al debat, serè i tranquil. I per aconseguir-ho, res millor que apartar de la política aquests elements díscols i prepotents.