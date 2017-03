Si algú ho dubtava, hem entrat en un joc tant gran de despropòsits que ni ells mateixos saben com sortir-ne. Es una fugida endavant, en la qual el Conseller Romeva pot titllar de “falangistes” als qui es manifesten contra aquest tipus de procés, el president Puigdemont pot demanar una sala del Senat per anar a explicar el Referèndum i quan li proposen fer-ho davant de tots els presidents de les CCAA, agafa por i diu que no; l’ex Conseller Homs, actual Diputat al Congrés, diu que continuarà de diputat encara que l’hagin condemnat, pensant que el deixaran entrar com si res hagués passat, quan li retirin l’acta de diputat, cosa que passarà dintre de pocs dies, o el Consell Executiu permet iniciar la seva reunió setmanal convidant als 3 condemnats, previ pas a enviar-los a recórrer el món mundial, explicant les seves penes...i tot, per intentar tapar les judicis per greus casos de corrupció de Convergència, dels quals cap d’ells té temps per explicar ni contradir.