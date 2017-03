El procés sobiranista, està tant perdut, tant desesperat que necessita improvisar i buscar vies per imposar acords, en contra de la majoria de ciutadans de Catalunya. Perquè no oblidem que l’independentisme no va aconseguir ni tant sols el 50% dels vots. Es va quedar en un 47,8 %, i tant sí com no, vol decidir com si disposés d’una àmplia majoria.