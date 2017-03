La setmana passada es va dur a terme la tercera fase de canvi de llum tradicional per leds, gràcies a un ajut de la Diputació de Barcelona per un import de 3.000 euros. El cost d’aquesta tercera fase fou de 3.400 euros, i ha suposat el canvi de 13 punts de llum, situats a la Plaça Major i part ,carrer de la Font.

Aquest any hem fet una nova petició a la Diputació per poder dur a terme una quarta fase que permetria canviar els llums del carrer Manresa i adjacents. D’aquesta manera tindríem ja substituïts tots els punts de llum del nucli urbà, excepte els dels carrers que tenen braç de llum i no farola.

Precisament en aquests moments s’estan provant unes bombetes de LED, de 50 i 70 W, per comprovar quina aniria millor. En funció de la llum que donin, es decidirà per una o altra, tenint present que l’estalvi seria important, per quan totes les instal·lades actualment tenen una potència de 125 W. I no solament gasten menys, sinó que també son més barates de compra, de manera que l’estalvi és doble.