Aquesta setmana he tingut a les mans un informe sobre l’evolució de les ajudes rebudes per diferents entitats dedicades a la lluita medi ambiental, per una banda, i les que han rebut entitats lligades a la solidaritat, en els més diversos àmbits i territoris, per l’altra. Algunes de les primeres, estan abocades al tancament, per culpa d’un descens brutal de les aportacions públiques, i una reducció de les privades, que les han portat a un final inevitable. Al darrere deixen un important llegat a nivell de conscienciació i protecció d’espais, autènticament, en perill. Confiem en una prompta recuperació perquè tenir entitats vigilants, és fonamental per evitar danys irreparables.