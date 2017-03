Agradi o no , l’existència de l’exèrcit és fonamental per garantir la seguretat col·lectiva no solament dels espanyols, sinó del conjunt de la UE, i per molt que alguns vulguin obviar aquesta realitat, és impensable un estat sense exèrcit, com una ciutat, sense policia, o un país sense presons. El món ideal , feliç i sense violència ,no existeix, i viure de somnis no ajuda a tirar endavant cap societat.