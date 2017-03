REFLEXIONS DES DE BERGA.

El local del PSC està just a 100 m , de La General , un local de música, únic a Berga, després de diversos projectes fracassats ,d’altres locals alternatius. Els veïns de l’entorn fa anys tenen molèsties i podem veure pancartes, reclamant silenci per a poder dormir, sobretot quan la gent surt, a altes hores de la matinada.

Fins ara, el problema era aquest, però una brutal agressió contra una parella de nois, ha portat Berga a la primera pàgina de tots els mitjans de comunicació. Fets com aquests, ens pensàvem només eren possibles en ciutats llunyanes, i mai haguéssim imaginat veure-les aquí.

Per desgràcia, també aquí hi ha persones intolerants, incapaces d’acceptar i respectar l’estimació, entre persones. No cal afegir més explicacions, perquè la tolerància i el respecte, no necessita més descripcions ni justificacions.

Estem lluny de viure i conviure amb la tolerància i el respecte als altres. No passa dia, no passa setmana, en que no tinguem imatges brutals de persones atacades i maltractades, per raó de la vida personal que han elegit.

Sempre ha de sortir aquell insensat que es creu defensor dels costums històrics, i ho ha de demostrar amb la violència, incapaç de raonar amb la intel·ligència. En fets com aquests no s’hi valen les mitges tintes, i la reacció ha de ser exemplar i exemplificant, per evitar repeticions, aquí o en altres indrets.

Es dur veure el resultat de les agressions. De fet veiem les físiques, però més dures son les psicològiques. Si ens parem a pensar, quina garantia té aquesta parella o qualsevol altra, a Berga o en altres pobles i ciutats que no trobaran altres agressors, disposats a actuar davant qualsevol mostra d’estimació, com és la d’un simple petó.

La brutalitat està renyida amb la intel·ligència, la tolerància i el respecte, i per això no podem deixar que guanyi. Han fet bé els agredits en presentar denúncia i exigir obrir les investigacions oportunes per aconseguir el càstig que correspongui.

Però, sobretot ha de servir per tornar a posar sobre la taula, la situació actual del respecte i protecció a tots els col·lectius, afectats per casos com els que hem viscut a Berga. S’ha de fer tot el possible per eradicar situacions com la patida, i castigar durament als autors.