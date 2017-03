Per tant, recordem el passat, però no vulguem serveixi com carta de presentació i exemple del que volem fer, en el futur. La gent té escassa memòria, i veu els problemes d’avui dia, i vol solucions als seus problemes, no parlant-li del passat, sinó proposant projectes de futur immediat. L’acte de Susana Díaz del diumenge passat és la contraposició dels actes de Pedro Sánchez, en els quals parla de futur, i molt poc del passat. Per això, aixeca ànims i passions a favor, i per això, existeix aquesta dualitat en el partit- Sánchez – Díaz. Ho sento per Patxi López, però quan s’ha de triar entre dos, no pot haver-hi un tercer en discòrdia, per molt valuós, valent i preparat que sigui.