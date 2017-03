LA C-16, DE NOU COL.LAPSADA.

Tornen a ser habituals els col·lapses a l’Eix del Llobregat ( C-16 o E-9) , entre Berga i Bagà, els caps de setmana, malgrat el gran desplegament i fortes despeses en posar cons, en diferents punts del recorregut per evitar els colls d’ampolla. Una petita millora en la situació econòmica, motiva aquest increment de desplaçaments que s’havia reduït en els darrers anys.

I els col·lapses produeixen reaccions perilloses per part de conductors que volen saltar-se’ls de la manera que sigui, com podem veure, cada setmana. Es molt freqüent veure com uns quants centenars ,surten a Cal Rosal per fer un recorregut, de pressa i corrents, cap a dintre Berga, anar en direcció a l’hospital, i d’allà cap a l’antiga carretera de Cercs, i així avançar uns quants quilòmetres als que fan cua. A l’hora d’entrar, nous conflictes es poden veure entre els que pugen amuntegats, i aquests espavilats que han corregut per no fer cua.

No tardarem a veure algun accident greu, en aquesta cursa per no quedar atrapats en els col·lapses, i fer servir un tram d’antiga carretera que es va deteriorant a marxes forçades, sense tenir el manteniment degut, precisament perquè ha deixat de ser una via oficial. Però bé, no volia parlar d’aquest tema en concret, sinó de la necessitat d’executar el projecte que se’ns va presentar als alcaldes de la comarca, tres anys enrere, per part de l’aleshores Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Santi Vila.

Tres anys, és temps més que suficient per haver redactat el projecte executiu i per haver pogut fer la tramitació pertinent, com a pas previ per a la seva exposició pública, aprovació i adjudicació. No ha estat així, i ningú té clar quins seran els terminis per veure realitzada aquesta obra, esdevinguda urgent, a la vista de l’increment de trànsit dels darrers mesos. L’acord a que vàrem arribar els alcaldes, amb la Conselleria, fou d’acceptar, ni que fos sense cap entusiasme, el sistema New Jersey, per abaratir el cost del desdoblament.

Pels qui no hagin seguit el tema, aquest sistema consisteix en modificar el tram de la carretera, de manera que es pugui convertir en doble via de pujada els divendres, i de baixada els diumenges. Es a dir, canviar la mitjana, de manera que els tres carrils funcionin de manera variable, en funció del volum de trànsit cap amunt o cap avall. Es evident que el millor hagués estat desdoblar tota la via de dalt a baix, com sempre se’ns havia promès, però la crisi financera general, i la de la Generalitat, en particular, han tallat els recursos per poder pagar l’elevat cost que tindria.