la Gent Gran

La necessitat d’una petita cuina es deu a poder-hi fer tallers de cuina, o per poder-la fer servir quan, organitza algun esdeveniment, acompanyat d’un berenar o piscolabis. De fet, serà pràctic disposar d’aquest servei per a totes les activitats que requereixen manipulació d’aliments, i per això hi haurà una nevera, i lògicament una cuina amb forn, a més de les indispensables piques per rentar vaixella, i un escalfador d’aigua, a més d’uns quants armaris.