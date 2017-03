la Generalitat. Es

En el cas de les vegueries, el funcionament és molt variat i dispers, i inestable per raó de no estar consolidat . En aquest cas, hi ha un llarg i no resolt debat entre la descentralització i la desconcentració del poder dea dir, és fàcil descentralitzar, consistent només en canviar un organisme, d’un lloc a un altre, mantenint, però totes les seves atribucions i poder. I una altra cosa és desconcentrar el poder cap als nous organismes, que vol dir perdre poder “central”. Quedi clar, tot i que critiquem tant el poder centralista de Madrid;és igual de centralista, i només trasllada cap als consells comarcals i cap a les vegueries, tot allò que menys li atreu. Per entendre’ns, li traspassa “les maries”, les matèries menys rellevants: beques menjador, transport escolar, gestió de residus, etc, però no, els temes rellevants i fonamentals. D’aquí que els alcaldes, sempre que podem, saltem directament a Barcelona, per evitar tràmits burocràtics i passos intermedis que no aporten solució i només serveixen per entretenir, i perdre esforços i temps.