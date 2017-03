Però bé, també aquella popular sèrie va passar a la història. Tot té un principi i un final, i alguns artefactes / gadgets son ja massa vistos, massa repetits, i cansen. Es el que passa ara al Procés. Ja cansa, tanta èpica banal, tants moviments per no anar enlloc, tants guions destrossats, tantes promeses no complides. Ara diuen que faran el referèndum sí o sí, però no tenen res a punt. I saben, ells més que ningú que el Referèndum no tindrà lloc. Els artefactes / gadgets ja no donen per a més. Se’ls hi ha vist el llautó, i la gent vol realitats, no deliris.