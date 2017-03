Qui no recorda, els moments viscuts, en motiu de l’encausament de Jordi Pujol, pel cas Banca Catalana ? Qui no recorda els abrandats discursos de Pujol, proclamant la maniobra indigna de l’Estat espanyol ? Qui no recorda l’acusació contra els socialistes per haver posat en dubte la seva honorabilitat ? I qui no recorda la persecució , dintre de la seu del Parlament de Catalunya, d’exaltats personatges , a la recerca de Raimon Obiols, que va haver de marxar de pressa i corrents, en cotxe per no ser agredit ?