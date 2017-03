En qualsevol cas, em satisfà poder ser útil com a voluntari de Creu Roja, i fer-ho en un àmbit molt entranyable per a mi, com és el d’ensenyar una llengua. Es magnífic veure el progrés en el domini d’una llengua tant diferent per ells, com és l’espanyol, i comprovar com se’n van sortint en la seva vida diària. El mètode que faig servir és l’anomena’t “directe” o per immersió, consistent en parlar en espanyol des del primer moment, i anar del conegut al desconegut, poc a poc. De fet, s’aprèn l’idioma de manera semblant de com ho fan els infants. Escolten, imiten i repeteixen el que han sentit, fins que ho entenen i ho fan servir per altres casos. Sumant, sumant, van aprenent vocabulari, frases i conjugacions, d’una manera planera i ben estructurada. Al cap de poc temps son capaços d’expressar-se en els temes més essencials.