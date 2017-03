PRESENTACIÓ COOPERATIVA – BORREDART .

Avui, dimecres dia 29 de març de 2017, la Cooperativa Borredart, ha vingut a la Casa Consistorial a presentar-se, i a presentar activitat i productes, per a coneixement del Consistori.

Els 20 socis que conformen la Cooperativa, han estat rebuts per l’Alcalde, Joan Roma, i la Tinent d’alcalde, i responsable d’Ensenyament, Concepció Barniol. I com ja és costum la reunió s’ha fet a la Sala de Plens.

En el transcurs de la reunió tots els membres han donat compte de les gestions fetes per constituir-se com Cooperativa, i a presentar els productes d’aquest any.

Els productes que varen acordar en assemblea i mitjançant una enquesta als familiars, i gent del poble, son els següents:

Petúnies , per poder guarnir balcons i finestres del poble.

Llums de sal.

Aguanta- mòbils de gomaeva

Penja – claus de Lego

Ambientadors d’armaris i calaixos.

Feta la presentació dels productes, l’alcalde i tinent d’alcalde, han demanat concrecions i aclariments sobre alguns dels productes i les han felicitat per la bona tria dels materials acordats, al mateix temps que han fet ja un primer encàrrec, a nivell d’ajuntament i a nivell particular, de manera que ja hi ha hagut un primer intercanvi comercial, d’una certa rellevància.

Finalment, l’alcalde els ha encoratjat a tirar endavant aquesta Cooperativa, però també a pensar en un futur, amb els estudis ja acabats, com per poder crear alguna iniciativa empresarial que els permeti treballar, guanyar-se la vida, i continuar vivint en el poble.

Borredà, 29 de març de 2017.