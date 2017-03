BORREDÀ, LLOC IDEAL PER AL TURISME FAMILIAR.

Conscients de la importància de facilitar les visites als punts més interessants del terme municipal, dintre de pocs dies hi haurà nova senyalització per anar al PONT DE SANT JOAN, i CAMÍ DELS GRAUS. Aquest és un pont del segle XIX, molt important per poder travessar la Riera Margansol, i anar cap al terme municipal de La Quar. De fet, permet seguir el GR -4, que comunica multitud de municipis del nostre país, i porta cap a França.

Aquest pont, es trobava molt malmès pel pas del temps, i fa just un any es va acabar la restauració, gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona. La restauració va permetre netejar de vegetació les parets laterals, i recuperar la barana de pedra de la paret sud, i posar pals i xarxa metàl·lica a la paret nord. Igualment es varen resoldre els problemes de canalització de les aigües pluvials, i finalment netejar tot l’entorn immediat. En aquests moments, el pont ofereix una imatge esplèndida, en un indret poc conegut, però realment magnífic del pre Pirineus.

Un tram més amunt, ja pel Camí dels Graus, trobareu una caseta, batejada amb el nom de Pare Coll, perquè la llegenda parla de l’aparició del dimoni al Pare Coll quan venia a predicar a Borredà. No va caure en la temptació i continuà camí fins arribar al poble. En record seu, les Germanes Dominiques li varen dedicar una placa, i varen fer construir aquesta petita caseta de fusta, molt adequada per dies de pluja o per buscar l’ombra en dies de sol. Aquesta caseta es trobava ja molt deteriorada, i fa pocs mesos, l’ajuntament la va renovar integralment. I de camí cap a La Quar, trobareu la font del llop. Des d’aquí tindreu una vista fantàstica del nucli urbà de Borredà i de tota la vall del Margansol.

WI – FI , ZONA ESCOLES, PISCINES I AMFITEATRE CÍVIC.

Borredà és un poble ideal per al turisme familiar, i això vol dir espais oberts, una gran zona esportiva amb multitud de jocs per a grans i petits, i a partir de maig, accés a wi-fi gratuït, en un ampli espai al voltant de les escoles.

Dintre de pocs dies, es durà a terme la instal·lació per tal de poder oferir aquest servei en un ampli espai que comprèn les piscines, l’escola, i la zona de l’amfiteatre cívic, situat al costat i al darrere de l’edifici. D’aquesta manera, tothom qui vingui al poble podrà gaudir de la zona esportiva, si vol, o seure en els graons de l’amfiteatre o en els bancs de la font de l’escola, i tenir accés al servei de wi-fi.