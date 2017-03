ADÉU A ETA.

Passen els anys, però els records perduren, i quan has tingut amics i coneguts, molt propers, constantment amenaçats de mort, mai s’oblida. Els números son freds, i el temps no perdona, però resumir en poques ratlles, cinquanta anys de terror, amb vuit-centes vint-i-nou víctimes, per alguns pot semblar molt llunyà o poc mortífer, però la realitat fou terriblement dura per a tots els amenaçats. De fet, tots ho érem, si bé, alguns molt més que d’altres, com vàrem poder comprovar en l’assassinat del company Ernest Lluch.

Aquests dies en que tornem a parlar de la banda terrorista, degut a l’anunci de que pensen deixar les armes, el proper sis d’abril, em venen al cap reunions fetes amb diputats, regidors i alcaldes del País Basc, en les quals ens explicaven la vida que havien de portar, per culpa d’ETA. Vides trencades per atemptats a familiars, amics o coneguts propers. Vides de clausura per no poder fer un mínim d’activitats fora de casa, perquè no hi havia seguretat ni era factible, portar nens petits, acompanyats sempre d’escoltes armats.

Revisió de cotxe, diverses vegades al dia, canvis d’itineraris constants, canvi de vivenda i de municipi, per no donar pistes massa temps, carregar la família a uns centenars de metres de casa, per trencar rutines, no seure mai d’esquena a la porta d’un bar o restaurant, no explicar ni a la pròpia família més propera, lloc de vacances, o viatges de treball...i així un incomptable nombre de prevencions, per evitar ser un blanc fàcil, per algun dels terroristes.

També recordo quan la banda s’apropà a Catalunya i cometé alguns atemptats. Fou el moment ja no de pensar només en Euskadi, sinó també en que els teníem aquí mateix, i qualsevol de nosaltres podia ser un dels seus objectius. Els diputats d’aquells anys varem seguir cursos d’autoprotecció, ens vàrem acostumar a mirar sota els cotxes, a evitar determinades rutes i trencar determinades rutines, fórem vigilats per Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil o Policia Nacional, en funció d’on vivia cadascú,...i així sentirem l’ai al cor que durant tants i tants anys, havien sentit moltes persones en el País Basc.

Costa d’imaginar una vida constantment amenaçada, pel simple fet, de que una gent decideixi convertir-te en el seu enemic, i fer-te objectiu de les seves accions criminals. Com hem pogut constatar amb el pas dels anys, no hi havia arguments, ni fil conductor, ni estratègia concreta, havien decidit crear un estat de terror, imaginant que així acabarien amb l’estat de dret, i assolirien la pàtria imaginada. Deliris que han costat 829 morts, centenars de ferits i milers i milers de persones afectades per tanta i tanta destrucció. A totes elles hem d’afegir-hi altres milers de persones fugides cap altres indrets, a la recerca, d’una major seguretat, o per evitar l’asfíxia que produïa ser del col·lectiu més amenaçat, com ho foren els nostres companys i companyes, entre altres sectors de la població.

I tot plegat per a res. Llàgrimes i dolor, però cap victòria, cap guany , cap guerra guanyada. Ara diuen que pleguen, que donaran les armes que els queden, i volen girar pàgina. Els demòcrates hem guanyat, a costa de molt sofriment, però no s’han sortit amb la seva. Aquesta és la nostra victòria. Al darrere queden milers de vides destrossades per sempre, amb la única satisfacció que algunes han vist aquest final, a canvi de res. El que sí ens pertoca als qui l’hem patida, de més o menys a prop, és no deixar que alguns la vulguin reescriure com una lluita armada, motivada per objectius justificables. En absolut. Així és com ha de quedar per a la història nacional d’Euskadi i col·lectiva de tots nosaltres.