UNA MAJORIA SILENCIOSA.

Sí, heu llegit bé. No parlo d’una “minoria silenciosa”, sinó d’una majoria silenciosa, la que crec existeix en el nostre país ,a l’espera de retrobar la calma i el seny perdut. Ho dic, després d’haver passat el dia d’ahir, diumenge 26 , en el municipi de Sant Fruitós de Bages, acompanyant els dos nostres regidors i al Primer Secretari del PSC, Miquel Iceta.

Sant Fruitós celebrava, ahir, la tradicional i ja històrica Festa de l’Arròs, amb una participació de més de 3.000 persones. Tot un repte per un municipi, que va superar amb nota alta, ajudat també, per un dia esplèndid.

La popularitat i bona sintonia entre la gent del poble i un polític, es comprova de seguida, en funció de com és rebut, com és saludat, com és convidat i com se li adreça la gent, al seu pas. Al final de la visita, vaig marxar satisfet d’haver comprovat, el que defenso des de fa mesos, per no dir anys. L’existència d’una clara majoria silenciosa que , de moment, no gosa aixecar la veu, a l’espera d’aconteixements, que li permetin prendre la veu i demanar una reconsideració de tot el procés independentista, per retornar al diàleg i l’acord.

Tot el país, tota la gent, està aclaparada pels mitjans de comunicació públics de Catalunya, i d’una part dels privats, que converteixen els seus mitjans, en altaveus d’una part de la societat, però no de l’altra. Hi ha una part, majoritària, que no disposa de prou mitjans per fer-se escoltar, i aleshores dona la sensació que tot el país, i tota la seva gent, tenen un únic pensament, un únic relat: l’independentista.

I no és cert. Ho han dit les urnes múltiples vegades, en els darrers anys, però ara, es refugien en el referèndum d’autodeterminació, per reiterar la seva exigència. I si aquest es produís i no sortís bé, per a ells, en reclamarien tot seguit un altre, que seria el “definitiu”, i sinó, un altre...

Considero que una majoria de gent està cansada de tanta “èpica de paper”, de tantes declaracions i tantes exigències envers els altres, quan ells tenen un passat i present ben poc exemplar. I portem massa temps, lligats a uns esdeveniments que en res ajuden a resoldre els problemes quotidians de la gent. Es lògic el cansament i esgotament.

Dit això, no s’ha de pensar en que no hi ha una part de raó en les crítiques i atacs al comportament del govern central. Però, una cosa és l’Estat, i una altra el govern. Deixem l’Estat en pau, i centrem-nos en el govern. Es cert que el comportament del PP és inacceptable, producte d’una prepotència insolent, però una cosa és estar indignats i emprenyats, i una altra, buscar una sortida inviable per fer-hi front.

Aquí és on rau, la raó de Miquel Iceta. I aquí és on la gent li agraeix i li dona suport a la seva acció política. En primer lloc, per ser coherent. En segon lloc, per ser valent i no sucumbir a les temptacions de fer com C’s o el PP català. Hi ha una via intermèdia entre uns i altres, i algú ha de posar seny i prudència, on només hi ha que aventura i improvisació.

Ahir, varem poder comprovar, la popularitat, proximitat i respecte de la gent, envers un representant polític destacat. Segurament el més preparat de l’hemicicle del Parlament. Ni un sol gest despectiu, ni una sola paraula fora de lloc, ni un sol retret. Al contrari, salutacions cordials, paraules d’afecte i comprensió i ànims per intentar portar la nau a bon port. Reitero el que he dit al principi, hi ha una gran majoria silenciosa que té ganes de sortir del pedregar on ens han portat, i volen un canvi de rumb. Es hora de portar-lo a la pràctica.