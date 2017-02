De fet, hi ha elements per pensar que determinades coses no poden continuar com fins ara. He trobat molt encertada la convocatòria de centenars d’empresaris del País Valencià, i Catalunya, amb convidats de Múrcia i Andalusia, per reivindicar el Corredor Mediterrani. Fins ara, se’n parlava molt, però no s’actuava. Ara sí. Aquesta mobilització és de primera divisió. Un autèntic clam d’empreses de primer nivell per reivindicar unes infraestructures indispensables per aquests territoris, però fonamentals pel progrés de tot Espanya.