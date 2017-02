TENSIÓ AMUNT, DIÀLEG AVALL.

Era previsible l’ampli desplegament de ciutadans i mitjans de comunicació, per acompanyar l’ex president Mas, i les ex conselleres Ortega i Rigau, al judici davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El desitjable hagués estat no haver de veure imatges com aquesta, ni totes les que seguiran, els propers dies.

Continuo afirmant el greu dany que causa la judicialització de la política, i la politització de la justícia, en matèria de credibilitat de les institucions de l ‘Estat. En un estat de dret, totes les lleis son democràtiques, i totes han de ser complertes, encara que no ens agradin o les considerem no prou justes o no prou ajustades a situacions concretes de la vida individual o col·lectiva. Però, si una llei no agrada, hi ha mecanismes per modificar-la o suspendre-la. El que no podem fer, és no complir-la.

Torno a reiterar que la millor solució per la consulta del 9N, hagués estat encarregar, des del principi a l’ANC i Òmnium, la seva planificació, organització i execució. Son dues organitzacions amb prou capacitat de mobilització com per haver-la pogut dur a terme, estalviant-nos un munt de problemes i conflictes, dels quals el judici d’avui, és el més greu i rellevant.

Però, com en tot, el passat, passat està, i cal pensar en el present i futur. L’escalada de tensió ,provocat pel judici, i les nombroses declaracions d’aquí i d’allà, en res ajuden a rebaixar-la i buscar una sortida plausible per a tots plegats. Ho he dit en anteriors ocasions. No veig possible ni viable la organització d’un referèndum acordat, pactat i vinculant. Tampoc el veig a títol unilateral. Ens trobem doncs, en un camí sense sortida.

Però, és en els moments més difícils i complicats quan calen “homes d’estat”. Persones que sàpiguen trobar una sortida adient que no pot ser ni una victòria ni una derrota de l’altra part. Amb els dirigents actuals, ho veig francament complicat. Si hem arribat fins aquí és per culpa de no haver aconseguit un mínim de consens per moure fitxa i trencar amb les inèrcies del passat. En 5 anys, les relacions Catalunya – Espanya, han tingut un deteriorament més gran que en els darrers trenta o quaranta.

Amb tot, cal una sortida assenyada, i no donar només la culpa, a una part. S’han comès greus errors per les dues bandes, tot i que els fons i les formes del PP, han estat brutalment negatives durant aquest període de temps. En primer lloc per acció, però també per omissió, no resolent multitud de temes que eren perfectament raonables i resolubles. Es el que té jugar amb els despropòsits d’incentivar les crítiques i atacs a una part del país, veient que això dona vots, a la resta. Quan es juga amb foc, res més lògic que cremar-se. El problema és que el dany és col·lectiu.