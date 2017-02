S’AGAFA ABANS UN MENTIDER QUE UN COIX.

En els meus set anys de vida a Suïssa, vaig aprendre la importància de no mentir. Si us fixeu en els països germànics, nòrdics i anglosaxons, la mentida és fortament castigada, tant a nivell social com polític. Es més, ens pot sorprendre a nosaltres, mediterranis, l’extraordinària duresa de les penes per falsedat , fins el punt, que en molts casos superen la de delictes molt més greus.

Ho hem vist en dimissions d’alts càrrecs de govern, en tots aquests països, pel simple fet d’haver copiat o falsejat algun títol acadèmic, una tesis doctoral, o modificat la biografia i currículum acadèmic. Qui menteix una vegada, pot mentir-ne mil, per tant és una persona que no mereix confiança, i per tant no pot ocupar càrrecs de responsabilitat, ni a nivell d’empreses, ni a nivells acadèmics, i encara menys a nivell públic.

Aquesta visió i aquesta convivència amb la cultura i normes d’un país tant seriós com Suïssa em va portar a seguir aquest principi al llarg de tota la vida, privada i pública. He de dir que és una bona manera de dormir bé, i no tenir mai la pressió d’haver de tapar una mentida, amb una altra, o de tenir por a la veritat. Aquesta cultura per la transparència i la veritat en tot moment, prové dels fonaments religiosos imperants en aquests països, des de la reforma que va portar al protestantisme. La doctrina dels principals líders , Luter, Calvino o Zwingly va afermar el valor de la veritat, sempre i en tot lloc, i a penalitzar fortament la mentida.

Ens pot xocar a nosaltres, però quantes vegades no hem vist, en els EUA, caure polítics o personatges en els més alts nivells, per haver mentit. Doncs bé, he donat tota aquesta volta per arribar a la conclusió que aquí, a casa nostra, la mentida està a l’ordre del dia. Forma part de la nostra cultura, de la nostra idiosincràsia i ni és penalitzada ni és rebutjada. Al contrari, un mentider pot , fins i tot triomfar, sense cap càstig ni ser enviat a galeres, i desaparèixer de la vida pública. De la privada, que faci el que vulgui.

Dic això, davant el darrer immens ridícul que estem vivint, amb la negativa del president Puigdemont a reconèixer una reunió amb el president Rajoy. Sincerament, quan va sortir Miquel Iceta, afirmant el contacte, vaig estar segur de la realitat. Conec en Miquel des de fa molts anys, i puc dir que és una de les persones millor informades del país, i si ell diu que té informació, és que la té de bona font.