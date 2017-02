IL.LM SR PRESIDENT CONSELL COMARCAL

BERGUEDÀ

Borredà, 8 de febrer de 2017.





En Joan Roma i Cunill, Alcalde – President de l’Ajuntament de Borredà,

FA CONSTAR



la greu afectació que encara pateixen un gran nombre de boscos de la comarca, per culpa de la plaga de l’eruga processionària. Després de 8 anys, sense cap actuació de fumigació per part de la Generalitat de Catalunya, l’any passat es va dur a terme una campanya, que va donar uns excel·lents resultats, en els territoris més afectats.

Amb tot, en varen quedar uns quants que aquest any han vist ampliar la plaga i convertir-se en un autèntic focus de propagació dintre dels mateixos boscos afectats i territoris veïns. Es per aquest motiu que és del tot necessària una nova campanya de fumigació tant intensa i extensa com la de l’any passat, en aquests boscos de municipis com Capolat, Casserres, Montmajor, Espunyola, Vilada, etc.

Es per tot l’exposa’t que

SOL.LICITA

Es tingui en compte aquesta proposta de cara a l’Ordre del dia de la propera reunió del Consell d’Alcaldes del Berguedà, per tal de proposar i acordar una petició al Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, per fumigar els boscos més afectats de la comarca.

I per tal de que la proposta sigui el més detallada possible, proposa sigui un tècnic del Consell Comarcal el que estableixi un mapa de prioritats, o cas de no tenir-ne, es demani informe a la Associació Berguedà verd, de la qual en formen part uns quants ajuntaments. D’aquesta manera el Departament podrà contrastar les seves dades, amb les aportades per nosaltres, en tant que comarca afectada.

A l’espera es tingui en compte aquesta petició, aprofita per a saludar-lo molt cordialment.

Joan Roma i Cunill, Alcalde de Borredà