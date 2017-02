NOVA QUEIXA DE L’ALCALDE DE BORREDÀ PER MAL FUNCIONAMENT DE MOVISTAR – TELEFÒNICA.

Després d’un cert temps de calma, han tornat els talls sovintejats i de llarga durada, per part de Movistar – Telefònica, en el municipi de Borredà ( Berguedà).

Aquesta és una de les queixes que varem adreçar a la Delegada del Govern a la Catalunya Central , Laura Vilagrà, la qual va fer-la arribar a la Direcció de Telefònica a Catalunya. També s’han fet arribar les queixes directament a l’empresa i a d’altres instàncies de la Generalitat.

Malgrat tot, els talls han tornat, sense cap informació dels motius, i amb greus dificultats per poder-los fer arribar a la pròpia empresa. Talls que poden durar unes hores, o dos o tres dies sencers, amb greus conseqüències per les persones i empreses afectades, en un moment en que la majoria de tràmits es fan per via telemàtica.

No disposar de mòbil ni d’Internet , en la vida actual, produeix pèrdues irreparables en el món del comerç i el turisme, però també en la pròpia vida personal, per quan no hi ha mai cap garantia de poder-se connectar en un moment determinat.

La única via per escarmentar l’empresa és la de la sanció exemplar. No estem parlant d’una avaria puntual que tota instal·lació pot tenir, sinó d’un mal servei habitual i constant. El mal servei és crònic, i com a tal, ha de ser durament sancionat. Fem arribar aquesta queixa, de nou a la Generalitat , perquè emprengui les accions pertinents per obligar a complir amb els usuaris. Usuaris que paguen / paguem puntualment les factures, sense rebre el servei que ens pertoca.

Borredà, 10 de febrer de 2017.

L’Alcalde, Joan Roma i Cunill