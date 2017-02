Les desastroses imatges i moviments per defenestrar Pedro Sánchez, com Secretari General del PSOE, estan en la retina de les bases del partit. No s’han perdonat, perquè no es varen entendre ni compartir, i la gent vol ser protagonista i no simples espectadors, o súbdits dels dirigents territorials, anomenats “barons” per a més escarni, ni esperar que una “sultana” decideixi si ho té bé o malament, per donar el pas, cap a la Secretaria General.