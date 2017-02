Arribats en aquest punt, reitero la voluntat de continuar batallant per aconseguir tenir les noves tecnologies, amb plenitud de condicions com les tenen les grans ciutats, perquè no volem ser ciutadans de segona, i menys de tercera. Volem concentrar les operadores de mòbil i Internet en la torre de Vodafone, a la zona de Cal Gall, per una banda, i exigim la resolució definitiva de les deficiències del repetidor de Puigdon, com a solució pel nucli i per la resta del terme municipal. No veiem cap altra solució per Puigdon que no passi per la seva connexió a la xarxa elèctrica, i és el que el govern de la Generalitat ha d’exigir a l’empresa Telefònica.