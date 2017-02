EL CULTIU DE LA TÒFONA.

El passat 18 de febrer, vàrem celebrar la preceptiva assemblea general de socis de l’associació Berguedà – verd, a l’ajuntament de Sagàs. Aquesta Associació està formada per propietaris forestals, que varen veure cremats els seus boscos; per ajuntaments que tenim boscos comunals, i per la Diputació de Barcelona que concedeix un important ajut econòmic i tècnic per poder recuperar les zones cremades i mantenir millor ,els boscos verds.

Avui, però no em vull referir tant a la bona feina feta per aquesta Associació, amb seu a Navàs, sinó per una nova actuació que va iniciar l’any passat, facilitant el cultiu de tòfona en dues de les finques, de dos dels associats. També en vull parlar perquè algunes finques del Lluçanès podrien perfectament, seguir aquests passos i convertir-se en productors de tòfona, vista la semblança, d’altitud i qualitat de les terres.

La meva relació amb la tòfona ve de lluny per quan un tiet meu era tofonaire, professió que va passar al fill gran, cosí meu. Per tant, he viscut i conviscut amb aquest producte des de jovenet, quan ells dos anaven a buscar-ne pels boscos del poble i pobles veïns. Més tard, vaig visitar explotacions franceses, actuant d’intèrpret del meu cosí, davant d’alguns dels grans productors. França, és un gran productor i el més gran consumidor a nivell de la UE, de manera que és el millor lloc per estudiar i copiar el seu model.

I considero de gran futur la transformació d’algunes de les zones del Lluçanès , per dedicar-les a la plantació d’alzines micorizades amb llavor de tòfona, i iniciar el seu cultiu i explotació. Es una inversió lenta, però de futur. Ve a ser com quan els pares plantaven oliveres , pensant més amb els fills i néts que no pas en ells mateixos. En el cas de les tòfones, es pot pensar en començar a collir al cap de 8 o 10 anys, i poc a poc la collita es pot anar millorant en funció de la terra i la climatologia, però parlem d’un producte amb un prometedor futur. La tòfona silvestre està desapareixent, per múltiples causes, i tenir-ne de cultivada garanteix la sortida comercial, cap a un munt de possibilitats.

Animo, doncs, a propietaris forestals o agricultors a buscar en el cultiu de la tòfona, una sortida professional i alhora, una riquesa pel país. Es pot trobar un bon recolzament en el Centre de la Propietat Forestal, o en el Centre Tecnològic – Forestal de Catalunya, situat a Solsona. Aquí tenen uns quants bons tècnics, especialitzats en el tema, predisposats a informar i assessorar sobre aquest producte i la manera de cultivar-lo.

Joan Roma i Cunill, Alcalde de Borredà