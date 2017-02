FESTA DE LA MATANÇA DEL PORC – TERCER DIUMENGE DE FEBRER – BORREDÀ ( Berguedà)

Aquest any celebrarem la 43 edició de la Festa de la Matança del Porc. Aquesta festa va començar amb una juguesca entre una colla d’amics, en que un va dir que donaria un porc si els altres posaven pa, vi, etc, i efectivament des de fa 43 anys, l’empresa Catalana de Pinsos, dona un porc, que sol pesar uns 110 quilos, i l’ajuntament hi afegeix 80 quilos de botifarres, el pa, vi, alls, sal, etc, i es menja tot a la Plaça Major.

Abans el porc es matava en públic, a la Plaça Major, però en compliment de la Llei de protecció dels animals, es mata en privat el dia abans i es porta esquarterat a la Plaça. Allà una colla de voluntaris el va trossejant i el va coent en paella, o a la brasa, segons quines parts.

A la Plaça es fan 3 fogueres perquè la gent pugui torrar el pa, i posar-hi sal i oli, una tradició ben pròpia de les zones de muntanya.

A partir de les 10 matí es comença a servir l’esmorzar a tots els presents, un tros de pa, i un tros de carn o botifarra. Hi ha porrons amb vi, i aigua de la font de la Plaça... i fins esgotar tot el producte, cosa que sol passar al cap de dues o tres hores.

La festa és gratuïta, obsequi de l’empresa Catalana de pinsos ( pel que fa el porc) i de l’ajuntament de Borredà. I la organitza una colla de voluntaris des de sempre.

Recordem a qui vulgui venir que poden aparcar els vehicles en el aparcament municipal ( 110 places gratuïtes) i venir a la Plaça a peu ( 5 minuts). També animem a visitar l’exposició d’objectes i materials de la matança, molt antics, en el Centre Cívic de la Gent Gran.

Aquesta festa es fa des de una vintena d’anys, el tercer diumenge de febrer, per tant el proper diumenge dia 19.