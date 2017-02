I la pèrdua constant d’habitants, comporta la possible pèrdua d’elements essencials per la ruralitat, com son les escoles. Ja hem perdut les oficines bancàries, en la majoria de casos, o línies de transport, en altres, però la pèrdua de l’escola, significa la pèrdua d’un element essencial de la vida rural. Un poble es defineix per un ajuntament, una església, una escola, i la seva gent.