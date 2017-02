De la Diputació de Barcelona hem aconseguit diversos mòduls de fusta tractada per instal·lar un circuit per bicicletes. Alguns mòduls ja s’han col·locat en la part superior del camp de futbol. Queda encara un parell per posar, però dintre de poc estarà operatiu. Queda clar que aquest circuit és només per a bicicletes, i en cap cas per a motos, que no poden entrar en tot l’espai de la zona esportiva, com indiquen els senyals verticals que hi ha a les entrades.