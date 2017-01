L’objectiu d’un pressupost és marcar eficàcia a l’acció de govern, de manera que tota despesa inútil, o poc rendible, passi a millor vida. I moltes despeses petites, poc eficients, poden donar peu a disposar de diner per coses més grans i rellevants. Per això els pressupostos son de vital importància, i no tenir-ne frena la pròpia activitat de l’administració, i de rebot, la de la pròpia societat en la que actua. Ara mateix hi ha centenars, per no dir, milers d’actuacions parades, a l’espera de pressupost. El país, la ciutat, l’estat, se’n ressenten. Viure sense comptes, posats al dia, és sobreviure. Les administracions han d’estar per missions més elevades que aquesta.