Al front d’aquest càrrec m’agradaria complir alguns compromisos bàsics, per fer-lo útil i atractiu, alhora. En primer lloc, perquè sigui útil, ha de poder comptar amb els principals actors de la política catalana i espanyola, per convertir-lo en un fòrum de debat i reflexió. Tenim al davant conflictes i reptes, com mai havíem imaginat, i la millor manera d’afrontar-los, és tenint la màxima informació disponible. En segon lloc, perquè sigui atractiu, és tenir el do de la oportunitat, en el sentit de proposar debats i propostes d’acord, en el moment més oportú. Estic segur que ho podrem complir, no en va tots els principals responsables del partit, estan a la nostra disposició.