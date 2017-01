I mentrestant es parla de pressupostos per aquest any 2017, pensant més en termes polítics que no pas en termes de la ciutadania. Veiem despeses innecessàries al costat de deficiències en serveis essencials que no troben les partides indispensables per la seva continuïtat. Si per una cosa han de servir els pressupostos és per garantir la qualitat de vida dels ciutadans, i això no serà viable, sinó hi ha canvis substancials en les prioritats.