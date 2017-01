A diferència del que varem viure a Catalunya, entre Núria Parlón i Miquel Iceta, en que em vaig decantar d’immediat per Miquel Iceta; a nivell de PSOE, l’elecció no és tant senzilla. Sí descarto el meu vot a Susanna Díaz. Per com va actuar en contra de Pedro Sánchez i per com demostra desconèixer la realitat plurinacional d’Espanya, no la veig la millor candidata a encapçalar el PSOE i esdevenir candidata a la presidència de l’Estat. Molt més preparat i coneixedor de la realitat del país, és Patxi López, però li falta aquell atractiu que un líder ha de tenir, i no té. Em refereixo a la proximitat, espontaneïtat, do de gent... que sí té Pedro Sánchez.