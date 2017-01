PATRIOTISMES BEN PAGATS.

En la meva ja llarga trajectòria política, en diferents organismes i institucions, he pogut comprovar i contrastar l’existència de molt pocs “patriotes voluntaris i altruistes”. Es a dir, innocent de mi, creia que molts dels abrandats nacionalistes – independentistes, es movien més per amor a l’art, i a les seves idees i conviccions, que no pas per diner. La realitat com en tants altres àmbits i sectors, et fa tocar de peus a terra, amb una cruesa brutal.

Reconec la meva innocència, en aquests temes de dedicació altruista, perquè per a mi ha estat normal, habitual i lògica la dedicació al PSC sense cap compensació econòmica, ni d’altres tipus. Alguns creuran que el partit ja em va pagar posant-me a les candidatures del Parlament, però puc assegurar que em vaig guanyar el sou, a consciència, amb una dedicació i esforç total. I el mateix he fet, i faig, com Alcalde de Borredà, sense cap mena de compensació de cap tipus. I ara mateix, ja pensionista, continuo la meva dedicació al PSC, en les mateixes condicions que d’alcalde, cosa que penso fer tants anys com la salut i la vida m’ho permetin. També he fet, i penso retornar a tasques de voluntariat a Creu Roja o en alguna altra ONG, on mai se’m ocurriria demanar o esperar, res a canvi.

Pel contrari, he vist a molts, que jo imaginava amb dedicació altruista, com estaven còmodament afincats en càrrecs i prebendes diverses. Faig aquesta introducció a tomb d’una noticia apareguda ahir en la que el Tribunal de Cuentas, reclamava 157.300,00 euros a Miquel Sellarés, per un intercanvi de diners entre dues fundacions , sota la seva presidència. Una porta per nom CEEC ( centre d’estudis estratègics de Catalunya) que el nom ja ho diu tot. Aquest expert en no sé quants temes de defensa, seguretat....va ser fundador de Convergència, i primer Director de Seguretat de Catalunya i dels Mossos d’Esquadra. A partir d’aquí apareix, sovint, en tots els mitjans de la Generalitat, i té prou de temps com per escriure en no sé quants llocs. Veiem, com al final , el paguem entre tots nosaltres, mitjançant subvencions de les administracions catalanes. I com ell un bon grapat d’altres informadors, comunicadors, impulsors de la independència.

Altres imaginats altruistes, com l’ex jutge Santi Vidal, va ser assessor de la Generalitat, abans de situar-lo en el Senat espanyol, de manera que en cap moment va perdre ni un sol mes de sou, per deixar la carrera judicial i passar a la política. O igual camí va fer, Carles Viver Pi- Sunyer, el gran factòtum de l’enginyeria independentista, còmodament assentat a la Generalitat amb el corresponent sou d’alt directiu. La llista és llarga, i en aquesta hi trobarem ex companys /es socialistes que varen trobar aixopluc a les llistes del Parlament de Catalunya, sigui amb Junts x Sí o per ERC, o en el govern. El més notori és en Antoni Comín, conseller de Sanitat, però bé, dic que la llista és molt llarga.

I qui no ha pogut encaixar en algun escó de diputat, o en algun càrrec en el Govern, ha obtingut premi de consolació com comentarista en mitjans de comunicació de la Generalitat o d’empreses afins al govern. Innocent de mi, també em pensava que els tertulians hi anaven de franc. Apa ja !!!, anys enrere les compensacions eren per sucar-hi pa. Ara son més baixes però encara molt atractives. I deixo constància que no he pogut averiguar el que paguen a ex companys/es nostres com : Montse Tura, Quim Nadal, etc, perquè la famosa llei de la transparència , val per segons què, però no per donar determinada informació. Proveu-ho i ja m’ho direu.

En aquests moments estic batallant per saber si els 8 membres del flamant Pacte Nacional pel Referèndum, entre els quals hi ha els ex socialistes, Maite Arqué ( ex alcaldessa de Badalona i ex senadora) i Joan Ignasi Elena ( ex alcalde i ex diputat ), cobren o no. Ho he demanat a la Generalitat i espero resposta. No em fio de cap càrrec , suposadament honorífic, sigui altruista; i d’aquí la meva recerca. I la investigació s’ha de fer no pensant tant en sous, com en indemnitzacions, compensacions, o altres formules similars, en les que s’hi amaguen aportacions no fetes públiques. En aquest cas concret, no ho puc afirmar perquè no en tinc constància, quan la tingui, la faré pública.

En resum. Malfiem-nos de determinats noms de persones conegudes, o no tant, que surten a donar lliçons en mitjans de comunicació, impartint doctrina sobre les bondats de Catalunya i les maldats de la pèrfida Espanya, perquè la majoria cobren per fer-ho. I tantes lliçons de patriotisme, cansen quan al final es veu la trajectòria d’aquests predicadors. I si a més, alguns d’aquests els hem conegut amb importants càrrecs de partit o institucions dintre del PSC, encara ens hem de malfiar més. Molts d’ells estan fent mèrits per recuperar vells càrrecs o per mantenir les prebendes que han obtingut. Tinguem-ho present.