I ja no es pensa en el veí, en el que tenen al costat, ni en els que caminen i han de fer atenció a no xocar amb qui va tant absort que no té en compte per on va. I els conductors tenen un nou focus d’atenció per controlar a banda i banda del carrer, no sigui que un mòbil – peatonal, li doni per passar en qualsevol moment, creient que està en un pas zebra i no es dona compte que l’ha deixat vint metres enrere...