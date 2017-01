LA NEFASTA GESTORA DEL PSOE.

Cada dia que passa empitjora la gestió de la Gestora del PSOE. Si ja és anormal que una Gestora porti mesos en el càrrec, encara ho és més que vulgui prendre decisions que corresponen , ja no a una Executiva amb tots els ets i uts, sinó a un Congrés Federal. Aquestes persones es creuen els salvadors del partit i volen fer la “feina bruta” que alguns els hi ha encarregat. Vaja, que es comporten com executors de decisions que mai poden correspondre a un òrgan provisional, per sortir del pas, en un moment donat, i ser rellevats en el mínim de temps possible. En resum, el contrari del que estan fent.

El dany a la credibilitat del PSOE és enorme, però més cap en dintre que cap enfora, i això encara el fa més perjudicial. En uns temps, ja de per si molt complicats pel socialisme, res pitjor que sentir vergonya del propi partit, per culpa d’uns exaltats que varen dinamitar l’anterior Executiva Federal. I si aquells fets ens varen ferir a tots, encara és més dur, continuar amb les ferides obertes per anar-hi tirant sal, a cada reunió de la Gestora amb les corresponents explicacions del seu portaveu.

A més, en comptes de ser discrets i buscar un cert anonimat, els ha donat per voler acaparar l’atenció dels mitjans de comunicació i ficar-se en temes delicats que desconeixen totalment. Aquests dies ho hem vist a nivell de voler controlar el PSC en matèria de pactes electorals a les municipals i autonòmiques, com si des d’aquí hi hagués cap mena de desig de supervisar si a Castella, Astúries o Andalusia, per posar uns exemples, decideixen pactes amb agrupacions locals, comarcals o regionals. Abans de parlar, s’ha de saber una mica el que es vol dir, sinó es dona peu a interpretacions estúpides que son les que circulen a dia d’avui per tot arreu. Una nova taca en el debat sobre les relacions PSOE – PSC.

I tot perquè la Gestora dona clarament la idea de voler canviar les regles de joc dels darrers 40 anys, per afavorir l’elecció de qui vol ser la nova Secretària General del PSOE, sense haver de sortejar massa obstacles. Però, el més greu, és que a cada declaració apareix el dubte de si realment creuen en un federalisme, capaç de garantir les igualtats, DINTRE DE LA DIVERSITAT DEL PAÍS. Heus aquí el dany que està produint a nivell intern, amb el desànim de desenes de milers de militants que clamen per poder elegir nou /nova Secretari General, i anar a un Congrés del que en surti una forta Executiva Federal, capaç de posar ordre i coherència on ara impera el caos.