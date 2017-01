Es a dir, en temps de crisi aguda, no es pot entendre com un petit país, vol anar trossejant el territori en més i més comarques, cadascuna de les quals ha de rebre un mínim de 600.000 euros per poder funcionar, i crear una nova administració, amb personal, edifici, 19 consellers, etc, etc, per al final no millorar en res els serveis destinats als ciutadans. A més, el PSC argumenta la falta de coherència del propi govern de la Generalitat, en tramitar aquesta comarca de forma diferent a com va fer la del Moianès, i a que si ara el govern inicia el gran debat sobre organització i funcionament d’ajuntaments, consells, diputacions, ...no és lògica la constitució d’una nova comarca, oimés quan 5 dels municipis han decidit no formar-ne part, i se’ls hi diu que hi entrin i tot seguit se’n surtin. Poc seriosa la proposta.