Ja l’any passat vàrem veure algun incident, en el Saló de l’Ensenyament de Barcelona, i segur que aquest any es voldrà repetir la imatge, en la qual l’alcaldessa comunica als militars presents que no son ben rebuts en aquest espai. De fet, el resultat de l’any passat va donar peu a un increment notable de les visites a l’estand de l’exèrcit, precisament, per culpa d’aquest incident. I aquest any, la resposta ha estat ampliar l’espai destinat, de manera que qui no vol una tassa, en tindrà dues.